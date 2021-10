Le bureau de la nouvelle CCI Ouest Normandie

Le nouveau paysage consulaire se compose d’une unique CCI régionale « CCI Normandie » et de 5 CCI issues des fusions des 12 entités préexistantes (CCI Seine Estuaire, CCI Seine Mer Normandie, CCI Portes de Normandie, CCI Caen Normandie, CCI Ouest Normandie).

Le nouveau Bureau de la CCI Ouest Normandie :

Président Délégation Centre et Sud Manche : Loïc Houssard

Président Délégation Cherbourg-Cotentin : Dominique Louzeau

Président Délégation Flers : Marc Aguirregabiria

Président CCI Ouest Normandie : Jean-Claude Camus

1er Vice-Président : Marc Aguirregabiria

2ème Vice-Président : Loïc Houssard

3ème Vice-Président : Jean-Yves Mercier

Trésorier : Daniel Dufeu

Trésorier Adjoint : Marc Lemarchan

Secrétaire : Dominique Louzeau

Membre : Serge Quaranta

Membre : Eric Borney

Dans un communiqué, CCI Ouest Normandie explique que cette nouvelle organisation régionale est le fruit d’un long et profond travail de rationalisation. Elle est plus en cohérence à la fois avec les différents bassins économiques de notre territoire et en parfaite résonance avec la nouvelle région administrative qui se met en place. Elle doit nous permettre d’apporter des prestations harmonisées, plus ajustées et plus efficaces aux 21000 entreprises de la CCI Ouest Normandie.