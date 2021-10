L'ancien Malherbiste Jimmy Hébert, coach sportif et ambassadeur

De 1996 à 2006, Jimmy Hébert a tenu les clés de la défense du Stade Malherbe Caen. Avec sérieux et un état d'esprit exemplaire. Reconverti en coach sportif depuis 2008, il tient avec la même discipline une salle de sport, proche du centre-ville, baptisée Studio Engy. L'accompagnement de la personne accueillie y vaut pour règle d'or. Pas plus de quatre clients évoluent ensemble sur un même créneau.

Des appareils qui brûlent les graisses

"Ici, nous travaillons beaucoup sur la silhouette à l'aide de différents machines, comme le vacustep et le vacurelax, des appareils haut-de-gamme, explique-t-il. L'effort est produit sous vide d'air ce qui permet d'éliminer plus efficacement les graisses". En fonction du profil de chacun, Jimmy Hébert adapte le tempo des séances qui durent à chaque fois 30 minutes.

Parallèlement à cette activité, l'ancien Malherbiste développe actuellement un concept nommé "Football 3 Color", inventé par l'ancien professionnel tunisien Guy Bellasem. Il en est l'ambassadeur dans l'ouest de la France. La méthode s'adresse aux jeunes des écoles de football âgés de 6 à 12 ans. L'US Thaon s'est équipée en décembre dernier. "Il s'agit d'un concept avec des repères en couleur sur les chaussures, les ballons et les plots, permettant aux jeunes joueurs d'assimiler rapidement ce que l'éducateur demande." Dur, dur de se passer de sport quand on a goûté pendant des années au plus haut niveau.

Pratique. 26 rue d'Authie à Caen. Tél. 02 31 79 58 09.