Rouen : les Dragons vous ramènent pour le Nouvel An

D'où vient l'idée de cette association ?

L'association est née il y a 12 ans de la volonté de faire une action citoyenne autour des raccompagnements s'inspirant des Nez Rouges au Québec. Le but est d'éviter les drames sur les routes, en proposant aux personnes de les raccompagner à leur domicile dans leur propre véhicule.

Comment fonctionne le service ?

Les personnes qui souhaitent se faire raccompagner appellent le standard et nous demandent s'il est possible qu'on les ramène à leur domicile depuis le lieu où elles se trouvent. Il s'agit d'un service qui s'adresse aux personnes ayant consommé de l'alcool mais également aux personnes fatiguées.

Quel est votre dispositif pour le Nouvel An ?

Notre QG pour la soirée sera la mairie de Rouen qui nous accueille toute la nuit et qui permettra d'accueillir 100 bénévoles. On espère mettre en place 30 voitures et un standard avec 12 lignes ouvertes de 20h à 7h du matin. Les bénévoles seront accueillis à partir de 20h avec un repas offert par la municipalité. Nous sommes en train de constituer nos équipes et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles chauffeurs. Toute personne souhaitant participer et voulant faire une bonne action est la bienvenue.

Pour rejoindre l'association, contactez le 02 35 15 12 07.