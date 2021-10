Idées de cadeaux de dernière minute

Cape ou pas cap' ?

Très confortable à porter et idéale pour finir une toilette en beauté, cet hiver on opte pour la cape pure laine de la Tricoterie du Val de Saire ! Installée à Valcanville, dans le nord-Cotentin, depuis 1979, cette entreprise familiale, experte en maille et tricot, propose toute une gamme de vêtements intemporels, réalisés sur place et dont les finitions impeccables sont faites à la main. Le plus ? Les pièces sont personnalisables.

Pratique. Cape pure laine femme à partir de 145 €. Boutiques à Cherbourg, Saint-Vaast-la-Hougue, Valcanville et Barneville-Carteret. Tél. 02 33 54 02 06.

Toujours à l'abri

Un savoir-faire unique. C'est ce que propose H2O. Située à Crépon, dans le Bessin, l'entreprise familiale vend des parapluies de grande qualité, entièrement réalisés à la main. Homme, femme, enfant... de nombreux modèles sont disponibles et tous sont personnalisables. Un objet indispensable quand on a la chance de vivre en Normandie !

Pratique. Parapluies H2O, à partir de 50 €.

Tél. 02 31 92 89 61.

Un fauteuil vintage

Ce grand classique est devenu vedette des blogs dédiés à la décoration d'intérieur ! J'ai nommé le fauteuil en rotin, fort plébiscité pour meubler une chambre d'enfant. Dans la Manche, l'entreprise artisanale Lehodey Vani-Bois propose le fameux modèle "coquille". Un cadeau raffiné, qui témoigne d'un savoir-faire devenu rare.

Pratique. Fauteuil coquille pour enfant en rotin, 132,20 €. Entreprise Lehodey Vani-Bois, Rémilly-sur-Lozon. Tél. 02 33 56 21 01.

Des chaussons en peau de mouton

On craque pour les petits chaussons en peau de mouton de la Tannerie Normande. Installée à Douvres-la-Délivrande, Elodie Abad, qui baigne dans l'univers du cuir depuis son enfance, travaille artisanalement des peaux venues du Tarn. Le total look du petit berger grâce aux moufles et au petit gilet !

Pratique. Chaussons pour enfant, La Tannerie Normande, du 16 au 22, à partir de 20 €. En vente à la cordonnerie de Luc-sur-Mer ou sur A little Market. Tél. 06 68 84 70 86.

Très chic monogramme

Difficile de faire plus normand que ce petit "sacatout" ! Créé en 2012 à Saint-Léonard, dans le sud-Manche, le monogramme de la marque Saint-Léna, directement inspiré de la silhouette du Mont Saint-Michel, se décline à l'infini sur les tissus de la Toile de Mayenne. Coussins, trousses, linge de toilette et tissu au mètre existent également.

Pratique. Sacatout, Saint-Léna. A partir de 22 €. Boutique située au 12 rue des Pêcheurs à Vains-Saint-Léonard. Tél. 02 33 58 03 26.

L'humour normand

Difficile d'évoquer un Noël made in Normandie sans parler des produits de la marque Heula et son humour typiquement "tcheu nous". Voilà un tapis qui plaira sans doute aux petits geeks et à leur chère souris !

Pratique. Tapis de souris, Heula, 7,50 €. Nombreux points de vente dans la région.

Un cadeau pour le jardin

Voilà des petits cadeaux qui ne craignent ni l'hiver ni le gel ! Installés à Lithaire, près de La Haye-du-Puits, les potiers-céramistes de La Poterie au Grès du Temps, artisans d'art, sont spécialisés dans les poteries de jardin en grès cuit à très haute température. Ultra-résistants, on les commande jusqu'en Russie !

Pratique. Pots à cactées, poterie Au Grès du Temps. 9 € pour le petit modèle, 13 € pour le grand. Tél. 02 33 47 92 80.

La traversée de la baie du Mont-Saint-Michel à D

Natif d'Avranches et passionné de jeu, Eric Grès vient de lancer "La traversée de la baie du Mont-Saint-Michel à D". Saurez-vous rejoindre la Merveille avant de vous faire rattraper par la marée montante ? A partager en famille.

Pratique. La traversée de la baie du Mont-Saint-Michel à D, à partir de 7 ans, de 1 à 7 joueurs. 27 €. Disponible sur www.eggame.fr

Précieuse huile de beauté

Les fruits viennent du Maroc, où ils sont sélectionnés à la main. Et la conception est réalisée dans les Yvelines, mais l'initiative, elle, est totalement manchoise ! Originaires d'Agneaux, où se situe le siège de leur entreprise, Damien et Simon Philipot, jeunes fondateurs de la marque "Melchior&Balthazar", proposent une huile d'argan de qualité exceptionnelle, équitable et biologique. La marque vend également des savons.

Pratique. Pure huile d'argan, Melchior&Balthazar. Nombreux points de vente dans la région.

La Normandie des délices

Les gourmands seront conquis ! Dans "La Normandie des délices", les vingt-quatre chefs normands étoilés décrivent leur parcours en cuisine, avant de présenter l'une de leurs recettes autour d'un produit de la région. Le plus : les experts n'hésitent pas à livrer de petites astuces. Attention, les photos réalisées par le Saint-Lois Nicolas Chagnon sont irrésistibles !

Pratique. "La Normandie des délices", Editions Normandie Magazine, 29,90 €.

Tél. 02 33 77 32 70.