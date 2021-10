Idée cadeau : les Boîtes à Lulu, cadeaux très pointus

Lucie Boulard l'a fait. Le 7 décembre, elle a d'ailleurs été primée lauréate Créactifs et a reçu 9 000€ pour son projet Les Boîtes à Lulu, cadeaux pointus. Le concept est simple et "calqué sur le principe des Smartbox". Il s'agit donc d'une box pour les enfants, âgés de zéro à huit ans. "C'est plus qu'une boîte, c'est un cadeau en plusieurs étapes."

Un cadeau personnalisable

Pour le client, rien de compliqué. Il suffit de commander via le site la box souhaitée (de 39,90€ à 79,90€). "Elle est ensuite livrée gratuitement en trois jours", précise Lucie. Vient ensuite le moment d'offrir la boîte à Lulu et de personnaliser avec l'enfant le cadeau, qui lui sera livré sans frais supplémentaires. "Nous avons voulu un site ludique et accessible. Le choix du cadeau devient un véritable moment de partage." Parmi les cadeaux, un attrape-rêve ou encore un sac cabas.

Petit plus, Lulu a choisi de ne travailler qu'avec des artisans locaux. "J'ai toujours eu du mal à trouver des idées de cadeaux pour mes neveux et nièces et rapidement, j'ai eu comme idée de personnaliser mes cadeaux. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser autour de ça", confie la Rouennaise. Un projet tout neuf mais qui semble déjà avoir trouvé son public. Un cadeau pratique, rapide et local, nous, on adhère.

