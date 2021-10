Le téléfilm "Longue Peine" tourné en partie dans le cotentin diffusé ce soir.

C'est la sélection télé de l'expresso pour ce soir : le téléfilm « Longue peine » de France 2 tourné en décembre dernier entre Paris et Cherbourg. Ce film réalisé par Christian Bonnet (Diane, Femme Flic) est inspiré de la prise d'otages sanglante qui s'est déroulée en 1971 dans le centre pénitentiaire de Clairvaux.Diffusion inédite ce soir dès 20h35 avec Romane Bohringer et Bruno Todeschini.

François Berléand et Delphine Chanéac rejoindraient la série "Le transporteur". Les acteurs français François Berléand et Delphine Chanéac s'ajouteraient au casting de la série inspirée de la trilogie grand écran Le transporteur, selon Satellifax. Le duo donnerait la réplique au Britannique Chris Vance recruté dans le rôle principal, celui d'un conducteur spécialisé dans les livraisons à haut risque. Le transporteur tournera ses 12 premiers épisodes à partir de juin prochain entre l'Europe et le Canada. La série est attendue en 2012 à la télévision en France, sur M6.

Oprah Winfrey met fin à son talk show quotidien entourée d'une pléiade de stars. Mercredi, sa dernière émission a été diffusée et la reine du talk show a voulu marquer le coup pour cette ultime épisode mettant un terme à 25 ans d'émission. L'enregistrement s'est fait au United Center de Chicago permettant à un public de 20000 personnes d'assister à l’évènement. Parmi les invités, Tom Hanks, Tom Cruise, Madonna, Beyoncé, John Legend, Halle Berry ou Katie Holmes. Après 4561 émissions, cette dernière aurait pu être dramatique si les spectateurs avaient ignoré son retour prochain sur sa propre chaine lancée cette année.

Enfin la chaine franco-allemande ARTE a officiellement fait savoir qu'elle ne financerait plus les films de Lars von Trier. Cette décision fait suite aux propos tenus lors du dernier festival de Cannes. Il devra donc se passer à l'avenir de ce producteur qui lui a permis de réaliser la quasi-totalité de ses films.