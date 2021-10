A Hérouville, Lionelle Calais et les Restos font la différence qui compte

Un jour opérationnel. Le lendemain, forcée au repos. Ce changement brutal, Lionelle Calais, responsable de l'antenne hérouvillaise des Restos du cœur l'a ressenti en 2006, au moment de basculer dans sa retraite après 43 années d'activité professionnelle. Quelques semaines plus tard, cette ancienne cadre de santé avait retrouvé une activité à temps plein : bénévole au sein de l'association créée par Coluche: "Je vous préviens, je ne suis pas là pour parler de moi. Le sujet ce sont les Restos". Un thème qui alimente largement son quotidien, même les jours de fermeture.

Signes de générosité

Comme ses 34 collègues à Hérouville Saint-Clair, elle partage ce sentiment, ce besoin même de se sentir utile. La générosité pour les autres n'est pas sans trouver d'écho auprès des bénéficiaires qui la remercie de gestes simples : un pain au chocolat offert, une petite fleur et même une fois, une invitation à partager un couscous. "L'un des meilleurs souvenirs, c'est l'an dernier. Nous avions invité des collégiens à découvrir nos locaux, nos besoins et nos actions, se souvient-elle. Quelques jours plus tard, ils organisaient une collecte dans leur établissement. De voir ces 150 ados aussi concernés, ça m'a beaucoup émue". L'émotion s'invite dans de nombreuses conversations, face à des bénéficiaires en grande précarité. Sur la première quinzaine d'ouverture, 195 familles se sont inscrites pour 2 280 repas par semaine. "Des chiffres en hausse par rapport à l'année dernière à la même époque, mais c'est encore trop tôt pour dégager une tendance précise". Le temps parlera.