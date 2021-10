Comment éviter la prise de gras pendant les fêtes ?

Le temps des fêtes est souvent l’ennemi numéro 1 de ceux qui font attention à leur ligne entre les échanges de chocolats entre amis, fêtes avec la famille élargie, etc... ce ne sont pas les occasions qui manquent de bien voire trop manger.

Si vous pratiquez un sport et si vous visez des résultats, il serait dommage de gâcher tous vos efforts par un mois rempli d’excès qui entraîneront inévitablement une prise de poids.

Voici donc 5 astuces pour ne pas vous laisser prendre au jeu :

Primo, proposez de cuisiner car recevoir c'est l’occasion parfaite de prendre les commandes du menu et faire quelque chose d'assez diététique.

Continuez votre entraînement avec le même sérieux que s’il était un rendez-vous impossible à annuler. Plusieurs salles de gyms existant en Normandie ont des succursales ailleurs en France accessibles via votre abonnement, donc vérifiez si c’est le cas de votre centre d’entrainement.

Faites attention à ce que vous mangez avant de commencer les repas plus riches, sans vous affamer mais essayez d'avoir une assiette cohérente et misez sur les légumes !

Enfin limitez l'alcool et si jamais devant l'assiette vous êtes prête à craquer, rappelez-vous vos objectifs et visez les plats et les grignotines plus santé, et ignorez la nourriture trop grasse et calorique.