Las Vegas (Etats-Unis) (AFP). Las Vegas: une voiture fonce dans la foule, au moins un mort et 37 blessés

Au moins une personne a été tuée et plus de 37 blessées dimanche lorsqu'une voiture a foncé dans la foule pour une raison indéterminée à Las Vegas, dans le Nevada (ouest des Etats-Unis), a annoncé la police. Plusieurs des blessés sont dans un état critique, a indiqué sur Twitter le Las Vegas Metropolitan Police Department. Le conducteur du véhicule est en garde à vue, selon la même source. Les faits ont eu lieu sur le Strip, une portion du Las Vegas Boulevard sur laquelle se trouvent nombre de grands hôtels et de casinos. "Plus de 37 blessés dans un accident sur Las Vegas Boulevard, une personne confirmée décédée, plusieurs dans un état critique. Conducteur en garde à vue", a tweeté la police. Une enquête a été ouverte. Les blessés ont été hospitalisés. Selon la chaîne d'information en continu CNN, citant des responsables des pompiers de Las Vegas, sept des blessés sont dans un état critique. On ignore si le fait que la voiture est allée percuter des piétons est accidentel ou volontaire, selon CNN. La chaîne a précisé que le conducteur subissait divers tests dont un d'alcoolémie. Un média local, 8 News NOW, a rapporté que le conducteur était une femme et que la collision s'était produite peu après 18h30 heure locale, entre l'hôtel casino Planet Hollywood - où se tenait le concours de Miss Univers - et le Paris Las Vegas Hotel. Selon un témoin cité par 8 News NOW, plusieurs personnes ont tenté de stopper la voiture qui fonçait dans la foule, et la conductrice a dans un premier temps pris la fuite après avoir percuté les piétons, avant d'être interpellée. La circulation a été bloquée au niveau du Paris Las Vegas Hotel, l'un des grands établissements de la ville, a indiqué CNN. Des images télévisées en direct montrent le Strip, habituellement très fréquenté, désert et fermé à la circulation, tandis que la police fait des constatations sur les lieux.

