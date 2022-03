Paris (AFP). Ligue 1: tops et flops, du roi Paris au fiasco lyonnais

De la mainmise totale du PSG sur le championnat aux déboires de l'OM et de Lyon en passant par la belle santé des "petits", Angers et Caen: retour sur les tops et les flops de la première partie de saison en L1. LES TOPS Paris tout puissant La saison dernière avait déjà été historique pour le PSG, auteur d'un quadruplé inédit sur le plan national (championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions). L'exercice actuel a démarré sur des bases encore plus élevées. Avec 51 points à la trêve, le club détenu depuis 2011 par le Qatar a effacé des tablettes le record du grand Lyon de 2006-2007 et se promène dans une Ligue 1 où personne n'est en mesure de contester sa domination sportive et financière. La quête d'un 4e titre d'affilée ne fait plus aucun doute pour une équipe qui possède une avance faramineuse de 19 points sur son premier poursuivant, Monaco. Dans la même veine, les classements individuels sont également trustés par des Parisiens. Zlatan Ibrahimovic n'a pas de rival chez les buteurs malgré ses 34 ans (15 buts) et la recrue-phare de l'été dernier Angel Di Maria collectionne les passes décisives (9). Les "petits" à la fête la faillite de plusieurs cadors de L1 et la baisse de niveau drastique du championnat auront largement profité aux sans-grades. Le promu Angers en est le meilleur exemple. Avec l'avant-dernier budget de l'élite, le SCO a fait des miracles et pointe son nez sur le podium (3e) avec notamment des succès notoires à Marseille (2-1) et à Lyon (2-0) et un nul contre l'armada parisienne (0-0). Autre équipe-surprise: Caen, 4e, emmené notamment par son attaquant Andy Delort (6 buts). Ben Arfa, la renaissance Des gestes de classe, des buts venus d'ailleurs: l'enfant terrible du football français revit à Nice (5e). Après une expérience avortée à Hull et six mois sans jouer en raison d'un règlement Fifa l'empêchant de rejoindre les Aiglons en janvier 2015, Ben Arfa est revenu en France sur la pointe des pieds mais son talent est toujours intact. Ses 7 buts inscrits en L1 sont autant de pures merveilles qui ont même poussé Didier Deschamps à le rappeler en équipe de France. Son dernier but en championnat remonte toutefois au 18 octobre et il faudra qu'il fasse preuve de plus de régularité s'il veut accrocher le bon wagon pour l'Euro-2016. LES FLOPS Fournier en grand danger Hubert Fournier sera-t-il encore l'entraîneur de Lyon à la reprise ? La question est sur toutes les lèvres tant le technicien apparaît menacé après le début de saison catastrophique de son équipe, 9e de L1 et éjectée de toutes les compétitions européennes. Cette crise tombe très mal à quelques jours de l'inauguration du grand stade et va peut-être obliger le président Jean-Michel Aulas à changer ses habitudes, lui qui a toujours rechigné à se séparer de ses entraîneurs en cours de saison. Après la défaite à Ajaccio dimanche, le boss de l'OL a indiqué sur la chaîne du club qu'il annoncera sa décision le 28 décembre avant de prévenir: "Nous nous orientons obligatoirement vers un certain nombre d'adaptations". Pas de quoi rassurer Fournier. L'OM et le psychodrame Bielsa Une défaite au Vélodrome contre Caen (1-0) dès la 1re journée a précipité l'OM dans une des crises dont lui seul à le secret. Dès le coup de sifflet final, "El Loco" Marcelo Bielsa, l'idole des supporteurs, claquait la porte, laissant le club totalement démuni. La nomination de Michel a ramené un peu de calme dans le club mais les résultats se font toujours attendre. La politique sportive des dirigeants, avec le chamboulement quasi-total de l'effectif durant l'été, a laissé des traces et l'OM est obligé de se débattre dans le ventre mou de la Ligue 1 (10e). La seule éclaircie est venue de la scène européenne où Marseille a obtenu son ticket pour les 16e de finale de l'Europa League. Où sont passés Diaby et Gourcuff ? Les deux grands éclopés du football français n'ont pas encore disputé la moindre minute cette saison. Abou Diaby, qui n'a plus joué depuis le 23 septembre 2014 avec Arsenal, "va mieux" et son retour est attendu après les fêtes à Marseille mais "ce n'est pas encore définitif", s'empresse d'ajouter Michel. Yoann Gourcuff a de son côté fait de brèves apparitions dans les entraînements collectifs rennais, sans suite pour l'instant.

