Nantes (AFP). Femme traînée par une voiture: gardes à vue prolongée des suspects

La garde à vue des trois hommes interpellés samedi matin, après qu'une femme a été traînée sur près de deux kilomètres par une voiture à Nantes, a été prolongée, a-t-on appris dimanche de source policière et auprès du parquet. L'état de santé de la femme, âgée de 43 ans et hospitalisée depuis jeudi au CHU de Nantes, était toujours "très préoccupant" dimanche avec un "pronostic vital engagé", a indiqué le parquet. Poussée hors d'un véhicule par son conducteur, elle avait été retenue par sa ceinture de sécurité et traînée sur près de 2 kilomètres, jeudi après-midi à Nantes. Les trois individus interpellés, soupçonnés de tentative de meurtre, appartiennent à "un milieu carencé, un peu marginal, sans activité professionnelle", a ajouté le parquet. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures au maximum et pourrait s'achever, dans ce cas, à 7h50 lundi matin. Agés de 23, 37 et 41 ans, ils n'ont pas de lien de parenté avec la victime mais l'un d'entre eux "la connaissait très bien", a précisé le parquet, sans détailler les circonstances du drame. "On est en cours d'audition avec des éléments - en ce qui concerne les témoins et les mis en cause - qui sont contradictoires, on est en train de croiser tout ça", a-t-on expliqué. Les trois hommes se connaissent et se trouvaient, semble-t-il, dans la voiture, qui a été retrouvée samedi, dissimulée à Nantes, avait indiqué le parquet samedi. Selon les premiers éléments de l'enquête, une violente altercation a opposé le conducteur et sa passagère, jeudi vers 16H20, à l'intérieur d'une voiture. L'homme a ensuite poussé la femme hors du véhicule, la victime se retrouvant accrochée par sa ceinture de sécurité à l'extérieur de l'habitacle. Le conducteur a alors accéléré, traînant la femme sur 1,9 kilomètre, jusqu'à ce que la ceinture cède dans un virage. Selon des témoins de la scène, l'homme aurait donné des coups de poing à la femme avant de la projeter hors de la voiture. La brigade criminelle de la sûreté départementale a été saisie de l'enquête.

