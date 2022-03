Sanya (Chine) (AFP). L'Espagnole Mireia Lalaguna couronnée Miss Monde

La mannequin espagnole Mireia Lalaguna a été couronnée samedi Miss Monde 2015 au cours de la 65e édition du concours de beauté, organisé dans une station balnéaire dans l'extrême sud de la Chine. Cette étudiante en pharmacie originaire de Barcelone a triomphé des 113 autres candidates en provenance du monde entier pour emporter le c?ur du jury lors de la cérémonie qui se tenait cette année à Sanya, dans l'ôle tropical chinoise de Hainan. "Sans l'amour que j'ai reçu des toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, et de tous les gens qui m'ont souhaité bonne chance et m'ont soutenue à la maison, je ne serais jamais arrivée à ce point", a déclaré la nouvelle Miss Monde, selon un communiqué diffusé par les organisateurs de l'événement. "Je veux leur montrer et montrer au monde que je mérite ce titre de Miss Monde et j'espère que je rendrai tout le monde fier", a-t-elle ajouté. La seconde place de la compétition est allée à la Russe Sofia Nikitchouk tandis que l'Indonésienne Maria Harfanti a fini troisième. Mais cette cérémonie ne s'est pas déroulée sans polémiques. Le mois dernier, les autorités hongkongaises ont empêché la représentante du Canada Anastasia Lin d'embarquer à bord d'un vol pour Sanya, en raison selon elle de son engagement pour les droits de l'homme en Chine.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire