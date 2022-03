Paris (France) (AFP). Ligue 1: Paris SG, une domination sans partage

Le PSG a écrasé de sa puissance financière et sportive la première partie de saison de L1 avec comme symbole le record de points à l'issue de la phase aller (51) mais il lui reste toujours à dompter la Ligue des champions, le véritable Graal de ses propriétaires qataris. Paris était déjà sans rival au cours de l'exercice précédent bouclé sur le plan national par un quadruplé historique (championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions). Mais la situation s'est aggravée pour ses adversaires en France, réduits désormais au rang de faire-valoir. Fort d'un budget de 490 millions d'euros qui le place au 5e rang mondial (selon le cabinet Deloitte) et constitue plus du double de celui de Lyon (180 millions d'euros), le PSG évolue sur une autre planète que les autres pensionnaires de L1 et a déjà tué tout suspense pour le gain d'un 4e titre d'affilée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: les troupes de Laurent Blanc, invaincues en France, possèdent 20 longueurs d'avance sur leur dauphin, Angers, et ont même effacé des tablettes le grand Lyon de 2006-2007, champion d'automne avec 50 points. Seul le Real Madrid a fait chuter le PSG à Santiago Bernabeu en Ligue des champions (1-0). Et encore, il a fallu pour cela une énorme bourde du nouveau gardien allemand Kevin Trapp. - Ibra inusable - Tandis que Paris accroît chaque saison ses ressources et poursuit le développement de sa marque à l'international, les autres clubs français en sont réduits à courber l'échine et à se battre pour les places d'honneur, de plus en plus loin de l'armada de la capitale. Le système D est devenu la norme pour la L1 sur le marché des transferts mais pas pour le PSG, en mesure de garder toutes ses stars tout en se payant au moins une recrue d'envergure chaque été. La venue d'Angel Di Maria, 2e plus gros achat de l'histoire du championnat (63 millions d'euros) derrière un autre Parisien, Edinson Cavani (64 millions d'euros en 2013), a ainsi encore augmenté la force de frappe offensive du PSG. Là aussi, les statistiques de l'Argentin se passent de commentaires: 6 buts et surtout 9 passes décisives en 14 rencontres de L1. A quoi il faut ajouter un Zlatan Ibrahimovic inusable à 34 ans et trônant au sommet du classement des buteurs avec 15 réalisations. Le géant suédois sera en fin de contrat au terme de la saison mais la Ligue 1 reste un terrain de jeu trop facile pour lui. La France n'a de toutes façons aucune raison de se rassurer puisqu'en cas de départ, "Ibra" sera quoi qu'il arrive remplacé par une pointure internationale. Le Qatar rêve ainsi de Cristiano Ronaldo pour être son nouveau porte-étendard et le feuilleton autour de CR7 ne fait que commencer. - La C1, objectif obsédant - Avant de songer à la succession d'Ibrahimovic, le président du PSG Nasser Al Khelaïfi songe déjà à régler le cas de Laurent Blanc, dont le bail expire également en juin. Considéré comme un choix par défaut à son arrivée en 2013 alors que les Qataris rêvaient de noms plus ronflants et prestigieux pour prendre la relève de Carlo Ancelotti, l'ancien champion du monde a mis tout le monde d'accord en deux ans et demi, chassant le scepticisme des vedettes de son groupe et gonflant surtout sérieusement le palmarès du club avec 8 trophées (2 championnats, une Coupe de France, 2 Coupes de la Ligue, 3 Trophées des champions). Blanc n'a pourtant pas fait mieux que "Carletto" sur la scène européenne et en Ligue des champions, l'épreuve qui obsède ses dirigeants. Après deux échecs en quart de finale (Chelsea, FC Barcelone), l'ancien défenseur de l'équipe de France doit toujours prouver qu'il a l'étoffe pour faire passer un cap au PSG. Mais les responsables parisiens ont été suffisamment échaudés par le précédent Ancelotti, parti au Real Madrid après avoir pointé du doigt le manque de confiance de sa direction, pour ne pas refaire la même erreur. Il n'empêche, Blanc jouera gros dès la reprise de la C1 et le nouveau duel avec Chelsea en 8e de finale (16 février-9 mars). Cela tombe bien, si Paris poursuit sur le même rythme, il sera sacré à la 29e journée de L1juste avant le match retour. Résultats de la 19e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Montpellier 1 - 0 samedi Caen - Paris SG 0 - 3 (20h00) Bastia - Reims Toulouse - Lille Guingamp - Rennes Lorient - Nantes Troyes - Monaco dimanche (14h00) Saint-Etienne - Angers (17h00) Gazélec-Ajaccio - Lyon (21h00) Bordeaux - Marseille

