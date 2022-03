L'histoire de Rouen en BD

Pourquoi avoir choisi ce sujet?

" C'est un projet qui me tenait à coeur depuis longtemps. La maison d'édition a été crée en 1997 à Darnétal puis a intégré les éditions la Martinière en 2006. Aujourd'hui à nouveau indépendante, les éditions proposent des publications éclectiques mais la littérature, l'histoire et le patrimoine sont mes sujets de prédilection. Cette bande-dessinée tout public mêle fiction et documentaire: s'y tisse une intrigue liée à des faits historiques avérés. J'avais envie de faire découvrir par ce moyen le passé de ma ville."

Comment la fiction interragit avec l'histoire?

" Cette bande-dessinée s'inspire de données archéologiques précises et d'artefacts issus de fouilles et conservées dans les musées rouennais comme la mosaïque de Lillebonne du musée des antiquités. Pour réaliser cet ouvrage je me suis entourée de spécialistes en la matière: guides conférenciers ou archéologues comme Daniel Caillet, Guy Pessiot, Jacques Tanguy ou Erik Follain; des érudits locaux. Entre deux chapitres, une partie documentaire permet de faire le lien entre la fiction et l'histoire. Je souhaite que cette bande-dessinée donne envie aux lecteurs d'en savoir plus et d'aller ensuite explorer les collections des musées"

Quel sera le prochain tome de la saga?

" Le prochain tome devrait sortir en 2016 pour le festival de bd de Darnétal et il aura pour créneau temporel le rouen de Guillaume le conquérant à Jeanne d'arc. Pour cet opus j'aimerai faire d'avantage appel aux dessinateurs normands. Il y a 5 tomes de prévus soit une publication par an. "

Pratique. Olivier Petit, Rouen de Rotomagus à Rollon, Editions Petit à Petit. Tarif 15,9€. www.petitapetit.fr