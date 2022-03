Le message de Noël de l'évêque de la Manche, Mgr Le Boulc'h

Tendance Ouest reproduit ici l'intégralité du message de Noël de Monseigneur Le Boulc'h.

Chers habitants de la Manche,



La fête de Noël invite l’humanité à recevoir le formidable cadeau de l’espérance.

Les images des guerres et des violences, la réalité éprouvante du chômage et les drames qui bouleversent tant de vies peuvent nous conduire à douter de nous-même et de la société. On en viendrait à se dire que l’amour est impossible à l’homme.



La nuit de Noël, pourtant, les croyants célèbrent Dieu qui choisit de mener une existence d’homme en Jésus. En venant habiter nos vies, le Christ témoigne que la vie de l’homme est digne d’amour, qu’elle est faite pour aimer et qu’elle mérite d’être vécue.



Noël, l’amour de Dieu prend naissance en l’homme, et désormais plus rien, ni le mal ni même la mort, ne peuvent empêcher l’amour de Dieu de se donner à nous. Rien ne peut l’empêcher d’espérer vivre en nous, inépuisable source de l’amour en nos vies.



Recevrez-vous le cadeau de l’espérance de Noël ?



+ Laurent Le Boulc’h