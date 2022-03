Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Paris tient le cap, OL et OM tiennent leur rang

Le Paris SG, tenant du titre, a dû se montrer patient pour se qualifier aux dépens de Saint-Etienne pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi, imité par Lyon et Marseille qui ont tenu leur rang face à Tours et Bourg-en-Bresse, clubs de Ligue 2. Bordeaux, qui a facilement battu Monaco en fin d'après-midi, avait été le premier qualifié du jour pour le grand huit qui comprend également depuis mardi quatre autres clubs de L1: Lille, Lorient, Guingamp et Toulouse. Jamais deux sans trois. Au Parc des Princes, le PSG a poursuivi ses bonnes habitudes contre les Verts (1-0), qu'ils avaient déjà éliminés lors des deux éditions précédentes. Mais que ce fut long jusqu'à ce but superbe d'Edinson Cavani, admirabement servi par Angel Di Maria. Les deux remplaçants du soir ont fait la différence, au contraire de Zlatan Ibrahimovic qui a manqué de chance sur une volée acrobatique qui a heurté la transversale en première période. Paris a donc évité une prolongation superflue face à des Stéphanois toutefois assez inoffensifs et peuvent à présent se tourner vers le dernier match de l'année, samedi à Caen où ils tenteront d'accroître un peu plus leur avance en tête de la L1. Lyon a également souffert pour passer, et peut remercier Claudio Beauvue, auteur d'un doublé qui a eu raison de Tours (2-1) pour le tout dernier match du club rhodanien sur sa pelouse de Gerland. - Lyon passe pour ses adieux à Gerland - Toujours aussi fébrile, l'OL n'a pas vraiment rassuré son entraîneur sur la sellette Hubert Fournier, mais au moins lui a-t-il évité l'écueil d'une défaite de trop face à un club de division inférieure. A Bourg-en-Bresse, l'OM a mieux fini sa journée qu'elle n'avait commencé, alors que Vincent Labrune a été entendu par un juge d'instruction dans l'affaire des transferts présumés douteux du club marseillais. Alors qu'aucune charge n'a été finalement retenue contre le président marseillais, placé sous le statut de témoin assisté, son équipe est restée suffisamment solide pour venir à bout de Bourg-en-Brese (3-2) dans un match qu'elle a dominé. Face au 10e de L2, promu du National, Bouna Sarr, Luis Ocampos et Rémy Cabella, encore le meilleur phocéen sur la pelouse, ont marqué pour l'OM, tandis que Lakhdar Boussaha a réduit par deux fois l'écart pour les Bressans sur deux penalties obtenus après des fautes de Stéphane Sparagna. Enfin, Bordeaux qui affrontera l'OM dimanche en championnat, a lui aisément validé son billet au détriment d'une équipe de Monaco complètement hors du coup. Une victoire 3-0 acquise grâce à des buts du prometteur Adam Oulas, de Diego Rolan et Henri Saivet. Avec ce 4e match sans défaite, les Girondins semblent aller mieux après la grosse crise qui les a ébranlés en novembre. Résultats des 8e de finale de la Coupe de la Ligue après les matches disputés mardi: Le tirage au sort des quarts de finale, prévus les 12 et 13 janvier, aura lieu mercredi après le match entre le Paris SG et Saint-Etienne. Mardi Guingamp - Nice 2-2 a.p. Guingamp qualifié aux tirs au but (4-3) Lille - Laval (L2) 1-0 Lorient - Dijon (L2) 3-0 Rennes ? Toulouse 1-3 Mercredi: Bordeaux - Monaco 3-0 Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille 2-3 Lyon - Tours (L2) 2-1 Paris SG - Saint-Étienne 1-0

