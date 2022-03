Paris (AFP). Valls: annonces en janvier de mesures pour l'emploi, dont un plan sur la formation

François Hollande et le gouvernement annonceront "au mois de janvier" des mesures sur l'emploi, dont un plan "massif" sur la formation des chômeurs, a indiqué lundi soir le Premier ministre Manuel Valls sur France 2. Ces annonces concerneront également l'apprentissage et les emplois de service, a déclaré le chef du gouvernement, au lendemain d'élections régionales marquées par des scores records du Front national. "Moi je veux faire sortir mon pays de cette accoutumance pour le chômage. Je veux que la valeur travail soit partagée par tous", a-t-il affirmé. Manuel Valls a confirmé que le gouvernement préparait de nouvelles mesures sur l'emploi, comme l'avait indiqué une source gouvernementale un peu plus tôt. "Nous y travaillons et il y aura des annonces par le président de la République et par le gouvernement au mois de janvier", a-t-il déclaré sur le plateau du journal de 20 heures. Le "premier sujet" concerne "la formation des chômeurs", a-t-il expliqué, en s'appuyant sur le fait que le chômage en France concerne "d'abord des chômeurs qui ne sont pas qualifiés". "Donc Myriam El Khomri, la ministre du Travail, est en train de préparer un plan massif de formation pour les chômeurs", a-t-il indiqué. Le Premier ministre a lié ce plan à la renégociation de la convention sur l'assurance-chômage, sur laquelle patronat et syndicats doivent se mettre d'accord en 2016. "Je le dis aux partenaires sociaux qui vont renégocier la convention sur l'assurance chômage, et là il faudra aller vite", selon M. Valls, qui a évoqué des "contreparties" en échange de la formation. Autre domaine évoqué par le Premier ministre, qui s'est refusé à détailler les mesures précisément: l'apprentissage, un domaine qui concerne les nouveaux conseils régionaux élus dimanche. Lors d'une conférence avec les présidents de région que M. Valls a dit vouloir organiser, "j'attends des régions, quelles que soit leur président, de mettre le paquet" pour la jeunesse et pour l' l'apprentissage. Le Premier ministre a également dit vouloir "encourager" les emplois de service (aide à domicile, garde d'enfants, jardinage).

