VIDEO - Régionales en Normandie : la modestie des réactions des têtes de liste de la Manche

A 20h30, le dimanche 13 décembre 2015, les résultats des élections régionales en Normandie ne sont pas encore connus... La gauche est plutôt devant à cette heure là, il faudra patienter encore plus d'une heure. En direct, sur le plateau de Tendance Ouest, Stéphane Travert, tête de liste dans la Manche de l'Union de la Gauche et David Margueritte, tête de liste de l' Union de la Droite dans la Manche sont prudents... et modestes. VIDEO