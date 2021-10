Vive les carottes primeurs !

Carottes à l'orange et au sésame

Pour 4 personnes



Préparation : 25 mn



500 g de petites carottes nouvelles

1 orange

15 g de beurre ou 1 cuillerée à soupe d'huile de tournesol

Sel et poivre noir

1 cuillerée à soupe de graine de sésame



Grattez les carottes. Si elles sont très petites, laissez-les entières, sinon coupez-les en deux dans le sens de la longueur.

Brossez l'orange sous l'eau tiède, prélevez le zeste et pressez le fruit. Mettez le zeste et le jus dans une casserole avec le beurre ou l'huile et portez à ébullition à feu doux.

Ajoutez les carottes dans la casserole, salez et poivrez. Portez à nouveau à ébullition, puis réduisez le feu, couvrez et laissez mijoter environ 10 à 12 minutes, en remuant la casserole de temps à autre.

Les carottes doivent être moelleuses mais pas trop molles.

Pendant ce temps, faites griller les graines de sésame 2 minutes, environ, à feu vif dans une poêle sans matière grasse en agitant la poêle pour qu'elles n'attachent pas.

Parsemez les carottes de sésame et servez.







