Frédéric Sanchez appelle au "consensus républicain" après la victoire de Hervé Morin en Normandie

La Métropole devra désormais faire avec une Normandie à droite. Après la victoire de Hervé Morin hier aux élections régionales, le président de la Métropole Frédéric Sanchez a envoyé un signal au futur nouveau chef de l'exécutif régionale : "Il est fondamental de porter les nouveaux symboles normands dans un consensus républicain le plus large possible", a indiqué Frédéric Sanchez.

L'élu socialiste a également assuré qu'il demanderait rapidement un rendez-vous à Hervé Morin pour fixer le cadre des relations entre Métropole et Région à l'avenir. Pour lui, il s'agit de savoir "comment la Métropole sera respectée dans une Normandie qui sera forte si tous les territoires sont impliqués."

Je ne fais aucun procès d'intention Frédéric Sanchez

Quant aux nombreux projets portés conjointement par la Région et la Métropole, Frédéric Sanchez appelle à la "continuité, gage d'efficacité" et reste prudent quant aux futures relations qui vont le lier à Hervé Morin : "Je n'ai pas entendu de remise en cause des projets portés par la Métropole. Je ne fais aucun procès d'intention."

Le maire de Rouen Yvon Robert a lui, exprimé sa "déception et tristesse après la campagne particulièrement dynamique" de Nicolas Mayer-Rossignol.