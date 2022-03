"On a été surclassées dans tous les domaines, à l'intérieur surtout face à une raquette tonitruante", analyse Romain L'Hermitte. Face à une équipe qui met de l'intensité pendant 40 minutes, on est un peu juste au niveau des rotations. Si on termine par une victoire à Angers et qu'on est 8e à la trêve, je serai content de notre première moitié de saison." Coup d'envoi à Angers, dimanche 20 décembre à 15h30.