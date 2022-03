Hockey: Rouen perd son derby face à Amiens

C'est une soirée compliquée qu'ont vécu les Normands sur la glace du Coliseum d'Amiens.

Les Rouennais sont les premiers à ouvrir le score sur la 2ème supériorité du match sur une passe de derrière la cage de Loic Lampérier pour Olivier Labelle seul devant le slot qui trompe le gardien Amiennois O'Keefe. Pourtant ils se voient revenir au score sur une première erreur rouennaise qui offre la possibilité à Shane Luke d'égaliser.

Le début de match est clairement à l'avantage des Normands qui reprennent l'avantage sur un palet récupéré à la bleue de Yorick Treille. Celui-ci déclenche un slap qui termine sa course dans la lucarne gauche du portier Amiennois.

Même si les occasions sont plus franches coté Rouennais, les Gothiques vont prendre l'avantage suite à deux erreurs défensives en moins de 35 secondes converties par Romain Carpentier et Mitch Fillman 3-2.

Jeu de yoyo

Au retour de la première pause, le jeu bascule du coté des locaux mais contre le cours du jeu, Loic Lampérier égalisé au bout de trois minutes 3-3.

Les Picards continuent leur domination et vont enfoncer les Dragons avec trois nouveaux buts en cinq minutes de Remi Thomas, Tim Crowder et Paul Crowder. Les joueurs de Fabrice Lhenry prennent l'eau dans ce 3ème tiers et sont menés 6-3 à la 2ème pause.

Dans l'ultime tiers temps, Damien Raux redonne l'espoir aux supporters Rouennais venus en masse soutenir leur équipe en inscrivant un 4ème but. Après quatre minutes, c'est Marius Serer qui redonne trois buts d'avance aux siens.

Ménés 7-4, à trois minutes de la fin du match, le match semble plié mais Olivier Dame-Malka réagit à 2,15 minutes de la fin du match. Quelques secondes plus tard, une supériorité appelée contre les locaux va voir Fabrice Lhenry prendre un temps mort pour sortir Dany Sabourin et évoluer à 6 contre 4. Opération réussie puisque François-Pierre Guenette relance complétement la partie en revenant à un seul but à une minute vingt de la fin du match.

Les Rouennais donnent tout pendant cette dernière minute de jeu en ressortant à nouveau le portier Rouennais mais les Amiennois insrivent un dernier but en cage vide par Joel Champagne.

Au classement les Dragons repassent à la 5ème place avec un match de moins que Gap et Amiens respectivement leader et 4ème. Epinal et Angers complètent le podium.

Apres treize matchs en un mois, les Rouennais vont profiter d'une trêve internationale d'une semaine avant le retour à la compétition mardi 23 décembre à Briançon, pour le compte de la 14ème journée de Ligue Magnus.