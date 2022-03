Régionales 2015 : avant les résultats, la longue attente dans les QG de campagne

19h50. Au QG du Front National rue de Vaucelles, les militants sont venus en nombre dans l'attente des résultats. Pour Philippe Fouché-Saillenfest, numéro 2 sur la liste FN, "la confiance dans notre parti est montée dans l'esprit des gens, on est le premier parti de France. Les autres partis doivent se regrouper pour lutter, nous on est tout seul". Pour lui, si aucune région ne se retrouve aux mains du Front National, ce serait une "faillite de la démocratie".



Qu'importe les résultats de ce soir, "le parti a déjà un pied dans la présidentielle, et seule Marine le Pen peut incarner le président du futur".

20h : Les résultats tombent : aucune région pour le FN. L'ambiance se calme un peu. On sens la déception que les militants n'avouent qu'à demi-mots. A 20h05, deux individus tentent d'entrer par la violence dans le QG, la sécurité intervient, la police aussi. "C'est terrible, dans quel monde on vit", lance une militante. Les militants fêteront tout de même ce soir "la progression" de leur parti.



Toute autre ambiance aux sièges du Parti socialiste et de Les Républicains : avant 20h, c'est l'attente. Rien n'est certain. Pour Rudy Niewadomski numéro 21 sur la Liste LR "il n'y a pas d'ambiance, on ne connait pas les résultats définitifs... ce qui est sûr c'est que ça va être très serré ». Personne ne veut véritablement parler. Il faut attendre.



Même son de cloche au PS. Pour Raphaël Chauvois, tête de liste dans le Calvados "on est sûr d'une chose, la Normandie sera pilotée par un parti républicain, c'est une bonne nouvelle. Ça nous montre que quel que soit le résultat, le rassemblement devra être le maître mot".



Jusqu'au moment de connaître les résultats définitifs, après 21h, les sondages tombent au compte-gouttes, et la tension reste à son comble. Après 21h30, cette fois c'est sûr : Hervé Morin l'emporte d'un rien. La droite et le centre prennent la région Normandie.