Alençon : Bernard Deniaud de la grimace au sourire

En milieu de soirée, circonspect et déçu, Bertrand Deniaud, tête de liste "Les Républicains" dans son département, pensait, comme tous les observateurs, que son équipe ne prendrait pas la tête de la Région. Et puis au fil des nouveaux résultats tombant tour à tour, la victoire de la liste "Morin" semblant se dessiner (quel suspense !) Bertrand Deniaud saluait "le vote des électeurs qui ont compris notre message. On a mis l'accent sur les zones rurales, on est restés dignes sans attaques personnelles. On a parlé des territoires et du développement !"