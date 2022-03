Six mois de prison ferme pour une folle balade sur une moto volée

Dans la nuit du 23 au 24 juillet, il vole une moto dans un garage à Caen. « Non, dit-il, elle était garée sur le trottoir avec les clés dessus... Elle m'a tentée, je l'ai prise. »

S'en suit une balade folle sous l'emprise de l'alcool et du cannabis, brulant les feux rouges, roulant à grande vitesse. « les feux, ce n'est pas grave, se justifie-t-il, à 1h du matin, il n'y a personne. » Un véhicule, pourtant, l'évite de justesse. Paniquant à la vue des gendarmes, l'épopée se termine par une chute.



Connu du tribunal pour enfants

Le jeune homme est connu par le tribunal pour enfants, son casier judiciaire totalisant 11 mentions. Le prévenu a comparu détenu pour les mêmes faits (vols, destructions, conduite sous alcool et stupéfiants), le 9 décembre, devant le tribunal de grande instance de Caen. « Vous avez du mépris pour la loi, lui a dit le procureur, et une absence totale de réflexion. »

Le jeune homme a été condamné à dix mois de prison ferme et à 3 770 euros de préjudice matériel.