Alençon : "le FN continuera à s'enraciner"

Loup Mautin, porte parole du FN dans l'Orne a constaté que son parti était distancé dans l'Orne et qu'il n'était en mesure de diriger aucune Région en France. Mais il est convaincu que la percée du FN constatée au premier tour est le signe d'une tendance lourde et profonde. Il estime que "le FN continuera de s'enraciner et de gagner de la popularité". Et lorsqu'il est interrogé sur le côté jugé parfois anachronique de sa politique économique potentielle, critiquée par de grands économistes, il rétorque : "quand on a le bilan économique du PS, il n'y a pas de quoi donner des leçons !"