Régionales : les premières réactions des candidats haut-normands

Guillaume Pennel du Front National

"Le FN était seul à se présenter dans cette élection. A droite ou à gauche, c'était des conglomérats de partis politiques. Nous avons réalisé un coup de tonnerre au premier tour. On progressera encore à l'avenir. Morin ou Mayer-Rossignol, ce sera le même programme ces prochaines années."

Véronique Bérégovoy, Europe-Ecologie-les-Verts, vice-présidente de la Région Haute-Normandie

"Je note que de voir la liste de la gauche arrivée en tête au Havre, bastion de la droite c'est intéressant, en attendant les résultats. Si ça doit être Hervé Morin ou Nicolas Mayer Rossignol victorieux, il nous faudra rester modestes."

Julien Demazure, de la liste de l'Union de la droite en Seine Maritime, maire La Neuville-Chant-d’Oisel

"Ces premières estimations démontrent un résultat serré entre les listes de gauche et de droite. On s'aperçoit que la dynamique est de notre côté, avec de bons reports de voix. On s'aperçoit qu'au second tour une partie du cri de colère des campagnes est revenue vers la liste menée par Hervé Morin. Nous avons donc su regagner des électeurs."

La Neuville-Chant-d’Oisel