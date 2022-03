Paris (AFP). Régionales/2e tour: 19,59% de participation à midi, contre 18,57% en 2010

Le taux de participation au second tour des régionales s'élevait dimanche à 12H00 à 19,59%, soit un point de plus qu'au scrutin régional de 2010 (18,57%) à la même heure et, surtout, plus de trois points de plus que dimanche dernier au même moment (16,27%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce chiffre est également en nette hausse par rapport à la participation au second tour des élections départementales de mars à la même heure (15,63%).

