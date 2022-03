Elections régionales : Normands, c'est l'heure du choix !

Près de 2 millions et demi de normands sont appelés à élire la liste qui gérera la Normandie réunifiée pour six ans.Trois listes restent en concurrence au terme du premier tour de dimanche dernier.Le Parti socialiste , emmené par Nicolas Mayer-Rossignol et président sortant de la région Haute-Normandie a obtenu 23,5% des voix dimanche dernier, avec un potentiel de report des voix, d'EELV et du Front de gauche supérieur à 36%, la gauche unie peut arithmétiquement l'emporter ce soir.



Le vote des abstentionnistes, déterminant

La droite et le centre, avec à sa tête le député de l'Eure et ancien ministre de la Défense Hervé Morin. Il est arrivé de peu en tête du 1er tour avec 27,9% devant le FN mené par Nicolas Bay, à 27,7%. Les réserves de voix de ces deux listes semblent a priori moins importantes que celles de la gauche.Mais personne ne se risque à prédire qui pourrait l'emporter ce dimanche soir.

Au premier tour, un Normand sur deux ne s'était pas déplacé. C'est donc le vote des absentionnistes qui fera office d'arbitre.

Soirée spéciale

Pour connaître l'issue de ce scrutin incertain, soirée spéciale ce dimanche soir, dès 19h sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. Résultats, commentaires, analyses et réactions politiques avec les rédactions de Rouen, Caen, Alençon et Saint-Lô. Une soirée en partenariat avec La Manche Libre.