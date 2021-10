Caen : Le maire présente un premier bilan à mi-mandat

Vous avez souhaité revenir sur vos engagements de campagne...

“Présenter un bilan à mi-mandat en était déjà un ! Nous avons énormément travaillé et les manifestations de notre réussite sont visibles. D'autres changements, notamment sur le projet d'administration de la Ville, se voient moins : le travail municipal, c'est comme un iceberg !”



Quels grands axes de travail avez-vous notamment tracé et suivi ?

“Nous voulions tout d'abord rapprocher la Ville et la communauté d'agglomération, et entreprendre un travail en commun sur de grands projets semblables. &Ecric;tre maire de Caen et président de Caen la mer réduit les délais de communication et de réflexion. Nous souhaitions aussi remettre le territoire en mouvement. Nos engagements de campagne de développer la démocratie de proximité, d'inverser la courbe négative du logement, d'étendre la culture et les loisirs pour tous... c'est ce que nous avons fait depuis trois ans.”



Quelles sont les étapes majeures de votre mi-mandat, dans les équipements de la ville ?

“Je voulais rendre la place Saint-Sauveur aux Caennais, et nous la rendront piétonne fin 2012. Le stade nautique périclitait à notre arrivée, nous sommes en train de valider l'avant-projet de totale rénovation. La Bibliothèque multimédia à vocation régionale avait été lancée par nos prédécesseurs, nous l'avons mise sur les rails. La Ville travaillait seule sur les technologies du sans-contact. Aujourd'hui, tous ses acteurs travaillent ensemble pour le plus grand bien des entreprises. La Maison de l'Habitat facilite désormais l'accès au logement, et les pôles de vie des quartiers les remettent en mouvement. Enfin, la reconversion de la Presqu'île de Caen suit son cours, et commence à être perçue à l'extérieur.”



Le rayonnement de la ville est-il un facteur important pour la municipalité ?

“Il est essentiel. Une grande ville ne se développe que si elle exerce des fonctions métropolitaines. Caen met en avant l'économie de la connaissance autour de son université et de la recherche, l'innovation dans les entreprises, la culture, les relations internationales. C'est comme cela que nous pouvons et voulons compter dans le paysage urbain français et européen.”



L'agrandissement de Caen la mer est remis en question. Est-ce grave ?

“C'est un enjeu d'avenir. Rouen et Le Havre bougent beaucoup, nous devons aussi le faire. Le rayonnement de l'agglomération est primordial pour le Calvados et la région, pour conserver nos services et maintenir notre niveau de population. Il est fondamental que le territoire urbain puisse se renforcer au service de l'ensemble du territoire.”

Réunions publiques de mi-mandat : “Parlons de Caen”

. Lundi 23 mai à l'Espace Malraux (Rive droite) à 20h30

. Mercredi 25 mai au pôle de vie Nord-Est à 20h30

. Lundi 30 mai au pôle de vie Nord-Ouest à 20h30