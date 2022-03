Paris (AFP). COP21: A quoi ressemblera l'économie mondiale de demain?

L'accord historique sur le climat conclu samedi à Paris va accélérer le changement de visage de l'économie mondiale, en stimulant les investissements dans des énergies, des transports ou des industries moins émetteurs de gaz à effet de serre. En 2050, "nous aurons une économie plus propre avec une dépendance moins forte aux énergies fossiles, () de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs", anticipe Edward Cameron de la coalition We Mean Business. La transition écologique pourrait créer jusqu'à 60 millions d'emplois d'ici 2030, selon l'Organisation internationale du travail. - Une énergie plus verte - L'énergie est responsable des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment du fait de l'exploitation massive des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon). Pour limiter la hausse des températures à deux degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, ce secteur devra atteindre 50% d'énergies renouvelables d'ici 2050, ce qui représente au moins 36.000 milliards de dollars (32.862 milliards d'euros) supplémentaires d'investissements, a estimé l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le développement des énergies vertes permettra également d'accélérer l'accès à l'électricité dans les pays pauvres et de favoriser leur développement. Le potentiel d'emplois est important, 24 millions en 2030 selon l'Agence internationale des énergies renouvelables. Les pays pétroliers devront accélérer la diversification de leurs économies, qui dépendent aujourd'hui quasi exclusivement des hydrocarbures. Mais les énergies fossiles ne sont pas près de disparaître. Selon l'AIE, elles représenteront encore 75% du bouquet énergétique mondial en 2040. Pour l'écologiste français Nicolas Hulot, "l'effort est plus structurel que technique, nous ne sommes pas habitués à tourner volontairement le dos à une ressource qui nous tend la main". - Se déplacer autrement - Selon les professionnels, le trafic aérien de passagers devrait doubler, le fret aérien tripler et le trafic maritime de conteneurs quadrupler d'ici 2030. L'accord de Paris continue de protéger le transport aérien et maritime, une aberration selon les ONG. Il faudrait remplacer, selon l'AIE, au moins 10% (contre 3% aujourd'hui) de l'essence et du gazole issus des énergies fossiles par des biocarburants, (bioéthanol, biogaz, etc.) produits à partir de biomasse, si possible non issue de cultures alimentaires. Les véhicules électriques devront aussi être largement déployés. Les projections tablent sur le développement massif des transports publics pour limiter l'expansion des voitures individuelles. Mais il faut prendre des mesures "dès aujourd'hui", insiste Franck Lecocq, ingénieur au Centre international de recherches sur l'environnement et de développement (Cired), car c'est un secteur "dans lequel les durées de vie des équipements sont très longues". La transition nécessiterait 3.000 milliards de dollars d'ici 2035, selon le Climate policy initiative. - Une industrie plus économe -

