Vitrines de Noël à Caen : les commerçants se prêtent au jeu

Depuis neuf ans qu'il a ouvert son café sur la rue Saint-Pierre de Caen, Christian Capel sait qu'il n'a pas le droit de manquer le rendez-vous. Sa vitrine de Noël, celle du 101 de cet axe très fréquenté du centre-ville, fait partie des plus attendues par le grand public. Juché au dessus de la terrasse, un renne tient compagnie au Père Noël. "Le décor évolue au fil des années, et je m'aperçois que ces deux éléments sont de nature à faire plaisir aux familles, plus que les lucioles que nous avions mis en vitrine une fois", commente le gérant.

Dans la même rue, depuis deux ans, la boutique Madura la joue plus modeste que par le passé. "Le magasin a rejoint l'enseigne nationale et il nous faut désormais harmoniser nos présentation", expliquent Line et Anne, salariées. Les deux femmes ont installé des cousins suspendus et une forêt de cadeaux. "C'est toujours un plaisir de monter une telle vitrine, car on reste des enfants !"

Du côté des grands magasins, les Galeries Lafayette ont misé sur Star Wars alors que le nouvel opus sort le 16 décembre au cinéma, pendant que le Printemps a confié à des animaux automates l'animation de ses 50 mètres de vitrines. Enfin, le salon de coiffure Nuances II de la rue Saint-Jean, a profité des fêtes pour végétaliser sa devanture et donner l'impression de s'échapper de la ville le temps d'une coupe. Un effet de style qui devrait cependant resté.