Genève (AFP). Menace jihadiste: alerte à Genève où au moins 4 personnes sont recherchées

La police suisse recherchait activement jeudi au moins quatre personnes liées à la mouvance jihadiste à Genève, où la sécurité a été renforcée, notamment au siège européen des Nations Unies, moins d'un mois après les attentats de Paris. "Nous sommes passés d'une menace floue à une menace précise", a déclaré Emmanuelle Lo Verso, chargée de la communication du Département de la sécurité. Quatre hommes sont recherchés, liés au groupe Etat islamique, a indiqué à l'AFP un vétéran des gardes de l'ONU. Les noms de quatre hommes considérés comme des sympathisants du groupe Etat islamique figurent dans une note de la police genevoise que les journalistes de la Tribune de Genève ont pu consulter. Il y est également fait mention de trois villes particulièrement menacées actuellement: Genève, Toronto et Chicago. Ces informations auraient été transmises par les renseignements américains aux autorités suisses. Le journal Le Matin publie une photo de quatre jeunes hommes, assis, barbus, le doigt en l'air à la façon des combattants de l'Etat islamique. Leur visage est flouté comme c'est la règle pour les médias suisses. - Alerte aux Nations unies - Les Nations unies ont leur siège européen à Genève, qui fait l'objet jeudi d'une surveillance renforcée avec de nombreux gardes armés de fusils automatiques, une mesure tout à fait inhabituelle. "L'alerte a été lancée mercredi soir à 20H00 (19H00 GMT). Après avoir rassemblé des renforts, nous avons fouillé le bâtiment dans la soirée et demandé à ceux qui y travaillaient encore de l'évacuer", a expliqué le garde de l'ONU. Cela n'était jamais arrivé et des gardes équipés de fusils patrouillaient aussi à l'intérieur du bâtiment jeudi, du jamais vu. Le Palais des Nations accueille dans la journée plusieurs milliers de fonctionnaires internationaux et environ 400 gardes des Nations unies sont chargés de sa protection. A Genève et sa région, des forces de police supplémentaires ont été déployées et le niveau d'alerte relevé, précise le Département de la sécurité dans un communiqué. Des policiers supplémentaires ont notamment été déployés à l'aéroport et à la gare. L'alerte fait suite au "signalement d'individus suspects susceptibles de se trouver à Genève ou dans la région genevoise". La police cherche à les localiser et les interpeller. Le parquet a annoncé avoir "ouvert une procédure pénale pour actes préparatoires délictueux", ce qui lui permet de lancer une enquête. La police a refusé de fournir d'autres précisions pour des "raisons opérationnelles". Le journal La Tribune de Genève affirme par ailleurs qu'en plus de ces quatre personnes recherchées, deux autres le sont également, entrées en territoire suisse avec un véhicule utilitaire immatriculé en Belgique dans la nuit de mardi à mercredi. Le véhicule a été aperçu par la police à Genève avant de repasser en France. Le journal dit qu'on ne sait pas si les deux affaires sont liées. Une mise en garde a été spécialement adressée à la communauté juive de Genève par les autorités, selon le quotidien. - Contrôles renforcés à la frontière - Après les attentats jihadistes de Paris du 13 novembre qui ont fait 130 morts et l'instauration de l'état d'urgence en France, les très nombreux points de passage entre la France et la Suisse dans la région de Genève donnent lieu à des contrôles renforcés, les forces de sécurité suisses et françaises coopérant dans cette mission. Ces mesures ont encore été renforcées jeudi, notamment dans l'Ain et la Haute-Savoie, deux départements français limitrophes de la région genevoise. "Les services de police, de gendarmerie et des douanes sont sur le terrain et renforcent leurs contrôles", a ainsi fait savoir la préfecture de l'Ain. "Le degré de vigilance aux frontières déjà élevé a été rehaussé dans les deux sens", a souligné de son côté la préfecture de Haute-Savoie. Dans un autre département français, la Drôme, à environ 200 km au sud de Genève, un homme était jeudi en garde à vue après la découverte à son domicile d'un arsenal dont deux armes de guerre. Plus tôt, les policiers avaient découvert sur lui une photo de Salah Abdeslam, suspect clé des attentats de Paris toujours en fuite. Outre le siège européen de l'ONU, Genève accueille une trentaine d'organisations internationales. Pour l'heure, aucun événement officiel n'a été annulé, mais "des patrouilles supplémentaires encadreront dimanche le cortège de l'Escalade", a indiqué l'Etat de Genève.

