Sortir en région: mercredi 11 mai

Profitez de ce mercredi pour faire un tour sur la foire de Pâques au parc des expositions de Caen, vous retrouverez sur place de nombreux manèges pour les petits et les grands, ce mercredi la fête foraine est ouverte de 14h à minuit.



Un spectacle de danse, de musique et de cirque ce soir à Bayeux, le spectacle « soirée étoilée » débute à 20h30 à la Halle aux Grains.



Dès demain et jusqu'à dimanche c'est la deuxième édition du festival littéraire Passages de témoins à Caen.

Une cinquantaine de rendez-vous qui mêlent la littérature et la poésie à la musique, au cinéma, au slam et au théâtre dans toute la ville de Caen et un week-end littéraire avec salon du livre les 14 et 15 mai pour toute la famille.





Demain suivez la régate universitaire dans la rade de Cherbourg, une grande compétition d'aviron avec les universités de l'Ouest Rennes, Rouen, Le Havre, Caen et Cherbourg.



Le week-end prochain assistez à une grande compétition nationale de hand-bike.

Samedi sur un circuit de 3600 mètres dans le centre de Créances à parcourir 12 fois.

Dimanche, contre la montre de 12500 mètres entre Gouville et Créances en passant par Pirou.





Samedi, le quartier des Provinces sera en fête à Cherbourg, venez passer un moment chaleureux autour de la musique, de stands qui proposeront des animations, samedi dès 10h autour du théâtre de l'Oeuf



