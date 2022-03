Concours : toujours plus de fleurs dans les jardins seinomarins

Les prix de la 57ème édition du concours "Villes, Villages et Maisons Fleuris" ont été remis samedi 5 décembre par le président du Département de Seine-Maritime Pascal Martin. Certaines villes ont été primées en fonction du nombre d'habitants comme Notre-Dame-de-Bondeville dans la catégorie "commune entre 5 001 et 30 000 habitants". Les particuliers étaient eux récompensés selon plusieurs critères comme les balcons, terrasses et jardins, visibles ou non depuis la rue.