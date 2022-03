Régionales : débat sur Tendance Ouest, le cumul des mandats

Les trois candidats du second tour des élections régionales, qui a lieu ce dimanche 13 décembre, ont débattu sur le plateau de Tendance Ouest Rouen.

Ils se sont tous les trois exprimés sur le cumul des mandats.

Hervé Morin, candidat de l'union de la droite, a affirmé qu'il quitterait son mandat parlementaire en cas de victoire ce dimanche. "Je serai président de la Normandie pour six ans".

"Je n'ai jamais cumulé aucun mandat, je suis le plus jeune candidat de ma famille politique et le plus jeune president de région de France", a assuré Nicolas Mayer-Rossignol, candidat de l'union de la gauche.

Le candidat du Front National Nicolas Bay a, quant à lui, expliqué être le seul député européen représentant la Normandie. "Je serai totalement investi dans ma fontion de président de région jusqu'en 2022, ce n'est pas incompatible."