La communauté Hip-Hop d'Alençon se mobilise pour aider Mathias Ledauphin, alias « Lias », bien connu pour participer à tous les événements hip-hop sur la ville.

Il est le père de Cameron, un an, hospitalisé courant novembre à l'hôpital d'Alençon pour une méningite cérébrale. Le garçonnet a ensuité été transféré au CHU de Caen, où il vient de passer deux semaines dans le coma. Le bambin a été victime d'un méningite foudroyante.

En soutien financier à la famille, de nombreux jeunes artistes d'Alençon se mobilisent. Ils organisent une « Hip-Hop Party » samedi soir 12 décembre 21h dans les locaux du bar Le Stadium (près du Pont de Sarthe) à Alençon. Chacun est invité à y participer, comme l'explique Killas, membre du collectif hip-hop alençonnais :

Méningite cérébrale : le hip-hop alençonnais se mobilise pour Cameron Impossible de lire le son.

Pratique. Hip-hop Party, Le Stadium, samedi 12 décembre à 21h. Entrée 5 euros minimum.

Avec un cercle de danse et la participation aux platines de Moncef et Killaz, au micro : K Libre (Rap conscient), Keefaz (reggae-raga), Ekorsh (rap), Nosam (rap), Yupendi (rap-reggae), Smart (rap), Talmor (rap), Mc to the Wild (rap), Teddy Flow (rap), Skillzer (rap), Amh (breakdance), Danse Perseigne Crew Fanny des Kaylis, Rist (Tag).