Sortir en région: mardi 10 mai

Soirée de danse et de musique à la Halle aux grains de Bayeux ce soir dès 20h30

Du théâtre musical à Hérouville St Clair à 20h30 avec le spectacle « Drink Me, Dream me » d'après les aventures d'Alice au pays des merveilles.

De la danse et du cirque au théâtre des Mirroirs de la Glacerie dès 20h30 avec le spectacle « une goutte de vertige »

Demain à l'occasion des 30 ans de la disparition de Bob Marley, Tendance Ouest passe en mode reggae et rend hommage au chanteur au plus de 200 millions d'albums vendus. Retrouvez chaque heure un hit de Bob Marley sur Tendance Ouest et repartez avec le livre – Bob Marley, les secrets de toutes ses chansons, de 1962 à 1981 » aux éditions Hors-Collection, c'est demain dès 5h dans l'Expresso.

Jusqu'au 18 mai l'Espace Culturel Leclerc de Caen, au sein du centre commercial rue Lanfranc, fête son 5ème anniversaire et organise de nombreuses animations, découvertes et rencontres, aujourd'hui c'est le showcase Guillaume Grand, il sera ce soir sur la scène du Cargö.

Enfin notez que vendredi, samedi et dimanche la comédie musicale Mozart L'Opéra rock revient dans notre région après une tournée triomphale dans toute la France et plus de 800 000 spectateurs déjà conquis! Mis en scène par Olivier Dahan (le réalisateur de La Môme), ce spectacle grandiose retrace l'irrésistible ascension de ce compositeur hors norme

Spectacle vendredi à 20h30, samedi à 15h00 & 21h00 et dimanche à 14h00.