Les caprices de Marianne : du Musset à l’opéra de Rouen

Coelio, subjugué par Marianne, une jeune femme mariée envoie son ami Octave comme messager. Mais Marianne d’abord réticente à une relation extraconjugale finit peu à peu à céder aux attraits du messager au détriment de l’amoureux. Sauguet nous livre ici une vision de l’amour à la fois complexe et romantique même si le personnage principal interprété par Aurélie Fargues semble étrangement moderne. "Si Marianne apparaît d’abord légère et sans consistance au début de la pièce, on assiste en effet à une véritable métamorphose. Cette femme est en voie d’émancipation", annonce Frédéric Roels, directeur artistique du théâtre des arts.

Le temps de l’action

Alors que dans la version du 19e siècle de Musset, l’histoire se déroule au temps de François Ier à Naples, lorsque Sauguet crée cet opéra en 1954, il transpose l’intrigue dans une époque contemporaine. Le metteur en scène Oriol Thomas opte également pour cette période et c’est dans l’immense décor à la perspective accentuée de la galerie Umberto I à Naples que les protagonistes évoluent: "C’est un lieu de rencontre, un carrefour d’émotions et un ressort scénique qui permet de jouer entre intérieur et extérieur. Ce décor fait aussi référence au cinéma réaliste italien cité en écho à l’ambiance de la pièce qui oscille entre humour et drame", détaille Frédéric Roels.

Une partition exigeante

« Sauguet est un compositeur important du 20e siècle. Il s’inscrit dans la tradition française au même titre que Debussy ou Ravel mais se distingue par son phrasé, la clarté des timbres et la manière de dire en musique, explique frédéric Roels. Si l’écriture de Musset tend vers la comédie, la version de Sauguet est plus sensible. Le livret et la musique offrent deux tempéraments distincts mais complémentaires." Sarah Laulan, qui interprète la mère d’Octave soulève les nombreuses difficultés de la partition de Sauguet. "C’est une musique subtile, très exigeante, aux phrasés très longs mais comme dans la musique de Debussy il faut l’interpréter avec beaucoup de délicatesse et de nuances" : un défi relevé avec aisance par cette troupe de jeunes talents prometteurs déjà applaudis de nombreuses fois en France.

