Paris (AFP). Régionales: le PS appelle Masseret à la responsabilité en se retirant de la campagne du second tour

Le PS a appelé mardi Jean-Pierre Masseret, tête de liste socialiste qui se maintient malgré le risque FN, à se retirer de la campagne pour le second tour des régionales dans le Grand Est. "Une claire majorité absolue des colistiers socialistes sont candidats contre leur gré, ils refusent de participer de quelque manière que ce soit à une victoire du FN dans leur région. Il revient maintenant à Jean-Pierre Masseret de retrouver son sens des responsabilités dans la défense des valeurs de la République, en se retirant de la campagne du deuxième tour", a indiqué Corinne Narassiguin, porte-parole du Parti socialiste, dans une déclaration à l'AFP. "Il est regrettable que la liste déposée par Jean-Pierre Masseret tienne juridiquement mais il est bien clair maintenant qu'elle ne tient pas politiquement", souligne la déclaration. Le secrétaire national du PS aux élections, Christophe Borgel, a confirmé que l'investiture du PS avait bien été retirée à la liste conduite par M. Masseret. Selon M. Borgel, 91 des 170 colistiers socialistes de la liste de Jean-Pierre Masseret avaient déclaré, mardi en fin d'après-midi, qu'ils souhaitaient se retirer de la liste. "J'espère que Jean-Pierre Masseret prendra en compte cette réalité politique incontournable, incontestable", avait ajouté Christophe Borgel peu avant que le candidat socialiste n'annonce qu'il se maintenait dans le Grand Est malgré le risque du Front national dans cette région. "Il serait incompréhensible que (Jean-Pierre Masseret) mette fin à un long engagement politique socialiste admirable par une telle confusion politique", poursuit la déclaration du PS. "Si au PS, nous comprenons bien à quel point il est absolument douloureux pour les élus et militants locaux de ne pas être présents au second tour dans trois régions (Nord-Pas-de-Calais/Picardie, PACA, Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes), il y a des moments où l'intérêt supérieur du pays doit prévaloir. Nous y sommes", conclut la déclaration. Le député PS, Malek Boutih, a préféré détourner, sur BFM TV, le titre du film "Papy fait de la Résistance", changé en "Papy collabore" pour la victoire du FN.

