Travaux en cours pour sécuriser les dépôts pétroliers de Mondeville

Les risques sont toujours là, mais ils sont mieux maîtrisés. Parole de responsables du Centre de dépôts pétroliers côtiers, installés sous le pont de Calix à Mondeville. Approuvé en avril dernier par la préfecture et les différents acteurs concernés, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) trouve un écho sur le terrain.

Contrôler les fuites

"Jusque fin 2016, nous procédons à des travaux pour installer des caniveaux sous les tuyauteries qui sont toutes hors sol, afin de récupérer les fuites si besoin", présente Marc Lhonoré, chef du dépôt. La crainte ? Qu'un nuage de vapeur d'essence hautement explosible ne se forme si le pétrole venait à s'échapper. L'absorption du produit par des caniveaux limite largement ce risque. "C'est notre métier de vivre avec et c'est pour cette raison que toutes les mesures sont prises pour le réduire au maximum", assure Marc Richomme, responsable du service hygiène sécurité environnement pour la société Raffinerie du Midi qui opère ce site de 5,5 hectares, où transite plus d'1,1 million de m3 de pétrole raffiné par an. "Un litre qui arrive par le pipeline du Havre doit ressortir, sans en perdre une goutte, par les camions qui iront le distribuer partout en Basse-Normandie, ainsi que dans l'Eure, en Bretagne ou en Mayenne".

Les travaux en cours doivent également renforcer la mise en place d'une "balance de ligne", chargé de stopper la chaîne dès lors que le différentiel entre les flux entrant et sortant n'est plus équilibré. Par ailleurs, le dispositif de détecteurs des fuites est également renforcé. Ces travaux, pour un coût de deux millions d'euros, ne sont pas sans conséquences sur l'entourage. "Ce PPRT permet non seulement de sécuriser le site, mais aussi de réduire le zonage initial, explique le maire de Mondeville, Hélène Mialon-Burgat. Des centaines de logements comme dans le quartier des Charmettes, ont ainsi pu en sortir."