Bonne table : La Suite Afghane, rue des Augustins à Rouen

À peine rentrées et confortablement installées, nous prenons quelques minutes pour observer la jolie décoration qui nous entoure. Déjà, La Suite Afghane nous fait voyager.

Spécialités afghanes et d'ailleurs

Les mets proposés à la carte sont d'origine afghane, mais pas seulement. Des plats thaïlandais et libanais sont de la partie. En entrée, nous testons les chami kebab (4,50€), des rouleaux croustillants de poulet au curcuma servi avec du tzatziki. C'est bon. Je me laisse tenter par le poulet au curry afghan (10,50€) que j'accompagne de riz au cumin et au safran. Ma convive choisit le poulet mariné au curry de coco, pousses de bambou et basilic (11,50€), présenté avec du riz aux épices. Le tout est servi rapidement. En dessert, tradition oblige, c'est baklava. Un peu riche certes, mais tellement bon. Nous terminons notre expédition culinaire avec un thé vert à la cannelle, cardamome et safran.

Pratique. La Suite Afghane, 3 rue des Augustins à Rouen. Tél. 02 35 15 42 52