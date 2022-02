Coupe de France : Le tirage des 32e de finale en direct !

19h00 : La cérémonie du tirage au sort des 32 de finale débute, à PAris.

19h05 : Quatre groupes de 16 équipes ont été déterminés. Les Bas-normands seront dans le groupe C. Avant cela, le Groupe A va ouvrir le tirage avec notamment, Bastia, Toulouse, St-Etienne, Monaco et Angers parmis les L1. Le petit poucet est St-Jean-Beaulieu, équipe de DHR !

19h10 : Depuis la fin d'après-midi, nous sommes en liaison avec les frères Théault, Tony-l'avranchinais et Robin-le-granvillais. On devise bon train dans la famille et on ne veut sutout par d'une confrontation Granville-Avranches !

19h13 : C'est parti pour le Groupe A, les 8 premiers matchs vont être connus !

FC Annecy (CFA2) - Evian Thonon-Gaillard FC (L2)

US Raon l’Etape (CFA2) - AS Saint-Etienne (L1)

Racing Besançon Football (CFA2) - Angers SCO (L1)

FC Mulhouse (CFA) - Bourg-en-Bresse 01 (L2

JS Saint-Jean Beaulieu (DHR) - AS Monaco (L1)

CS Sedan-Ardennes (Nat) - SC Bastia (L1)

Entente Sannois Saint-Gratien (CFA) - Toulouse FC (L1)

FC Villefranche Beaujolais (CFA) - US Sarre Union (CFA)





19h22 : C'est parti pour le groupe B avec Bordeaux, Nice, Lyon, Reims et Rennes pour les L1. Le petit poucet de ce groupe sont Muret et Rodeo (DH)

Limoges FC (CFA2) - Olympique Lyonnais (L1)

FC Chambly-Thelle (Nat) - Stade de Reims (L1)

Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (Nat) - Girondins de Bordeaux (L1)

AS Muret Football (DH) - Trélissac FC (CFA)

OGC Nice (L1) - Stade Rennais FC (L1)

Toulouse Rodéo FC (DH) - Stade Montois (CFA)

Moulins (CFA)- Niort (L2)

Volvic (DH)- Ajaccio (L2)

Premier choc de L1 dans ce groupe avec Nice-Rennes !

19h30 : Direction LE groupe que tout le monde attend en Normandie, le Groupe C !!! Avranches, Granville et le SM Caen vont savoir !

19h37 : C'est Maxime Bossis et Bernard Diomède qui vont procéder au tirage de ce groupe...

19h38 : Pour rappel, le groupe de nos trois bas-normands...

Groupe C

Blanc-Mesnil SP FB (DH)

FC Lorient (L1)

FC Mantois 78 (CFA)

FC Nantes (L1)

GFC Ajaccio (L1)

Olympique de Marseille (L1)

SM Caen (L1)

Stade Briochin (CFA2)

Stade Lavallois (L2)

Tour Auvergne Rennes (CFA2)

Tours FC (L2)

US Avranches MSM (Nat)

US Concarneau (CFA)

US Granville (CFA2)

US Sainte-Marienne (DH La Réunion)

US Malo (CFA)





Le tirage :

SM Caen (L1)- Marseille (L1) !

Concarneau (CFA)- TA Rennes (CFA2)

Lorient FC (L1)- Tours (L2)

Avranches (Nat)- St-Malo (CFA)

Granville (CFA2)- Laval (L2)

Blanc-MEsnil (DH)- Nantes (L1)

Mantes (CFA2)- St-Brieuc (CFA2)

St-MArienne (Réunion)- Gazelec Ajaccio (L1)

19h52 : Dernier groupe, le groupe D :

Groupe D

ES Wasquehal (CFA) - Paris Saint-Germain FC (L1)

Sarreguemines FC (CFA2) - Valenciennes FC (L2)

AC Amiens (CFA) - Lille LOSC (L1)

USL Dunkerque (Nat) - ESTAC Troyes (L1)

US Saint-Omer (DH) - US Boulogne-sur-Mer CO (Nat)

AS Pagny-sur-Moselle (CFA2) - FC Sochaux-Montbéliard (L2)

US Chantilly (DH) - En Avant Guingamp (L1)

RC Epernay Champagne (CFA2) - Montpellier-Hérault SC (L1)



REACTIONS :

Tony Théault (Avranches) : "Ce tirage aurait été sacrément compliqué s'il avait été inversé et que nous aurions dû aller à St-Malo. Même si l'adversaire demeure très compliqué à manoeuvrer, ce sera un avantage de recevoir. Il va falloir vaincre le signe indien qui veut qu'à chaque fois qu'Avranches a reçu une CFA en 32e il soit éliminé. Ce sera compliqué mais on fera tout ce qu'il faut pour passer".

Robin Théault (Granville) : "Quand j'ai vu Caen-Marseille dès le premier match, j'étais dégoûté... Laval, ce sera une belle fête à Dior, c'est une équipe professionnelle et on ne sait jamais, l'exploit est possible. On a forcément une idée derrière la tête quand on voit toutes les L2 éliminées depuis 2 tours".

Johann Gallon (entr. Granville) : "Je voulais jouer Caen... dommage. Maintenant, je suis partagé entre le plaisir de pouvoir offrir un match face à une équipe professionnelle à nos supporters et bénévoles, et l'idée d'avoir quelque chose de grand à jouer. On va bien préparer notre affaire, tout mettre en place pour emmener notre groupe au mieux possible sur ce match et on sera prêt à faire vibrer les gens".