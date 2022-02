L'attaquant de Concarneau (CFA) a permis la qualification de son équipe face aux Voltigeurs de Châteaubriant (CFA). L'ancien n°9 saint-lois a inscrit en contre le deuxième but de son équipe, à quelques secondes de la fin de la rencontre et alors que les Castelbriantais poussaient pour égaliser. Un but qui a fait beaucoup parler... découvrez pourquoi en images.