Harry Potter fait de la magie sur les réseaux sociaux

Famecount affirme que la page Facebook Harry Potter a gagné plus 618.000 fans la semaine dernière



Pour se faire une idée de ce que cette hausse représente, il faut savoir qu'en matière de nombre de fans, les pages les plus prisées se vantent d'une augmentation de 1,11% par semaine et de 4,41% par mois. Mais la page Harry Potter présente une augmentation de 2,82% par semaine et de 10,61% par mois. Dans la catégorie "films", c'est d'ailleurs la page Facebook qui comptabilise le plus grand total de fans.

Ce phénomène est sans doute dû à l'impatience qui précède la sortie du film Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2, qui marque la fin des aventures au cinéma pour les jeunes sorciers Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) et Hermione (Emma Watson), en lutte contre Voldemort .



Sur la page Facebook, il est souvent question du film en préparation. Les fans y ont une chance de gagner des places pour assister à la première du film et peuvent y voir des interviews des acteurs.

Bande-annonce du film : www.youtube.com/watch?v=mObK5XD8udk - quatre millions de vues à ce jour.

Harry Potter arrive donc premier des pages de film sur Facebook avec un total de 22.521.036 fans. Il est suivi de près par Disney (22.161.753 fans) et Twilight (20.554.256 fans).

Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 sortira au Royaume-Uni le 7 juillet et dans le reste du monde les 13, 14 et 15 juillet.