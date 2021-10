La première bande-annonce du dernier Harry Potter

Warner a mis en ligne un premier trailer d'Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 2 qui marquera la fin des aventures du jeune sorcier au cinéma. D'une durée d'une minute trente environ, la vidéo mêle des images de l'ultime épisode, le making of du tournage et des extraits d'interviews des trois acteurs principaux, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ruppert Grint, et du réalisateur David Yates.

Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 2 arrivera en 3D sur les écrans français le 13 juillet prochain et deux jours plus tard aux Etats-Unis. L'ultime volet de la saga succédera à la première partie, devenue le plus gros succès de la série au grand succès depuis novembre dernier.