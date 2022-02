Paris (AFP). Régionales: des critiques contre Sarkozy émergent chez Les Républicains

Le président des Républicains Nicolas Sarkozy était critiqué au sein de son propre parti lundi, au lendemain du 1er tour des régionales, Hervé Mariton le jugeant "pas crédible" pour l'alternance en 2017 et Eric Woerth évoquant une droite "sans leader". Les Républicains tiennent un bureau politique lundi à 11h00. Dimanche, Nicolas Sarkozy a tenu un discours sans concession, rejetant tout retrait ou fusion de liste là où le candidat LR est distancé et où le FN menace de l'emporter, notamment en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ou la tête de liste LR Dominique Reynié est arrivé troisième. "C'est l'échec de Nicolas Sarkozy, car Nicolas Sarkozy, d'évidence, n'est pas crédible comme représentant d'alternance après avoir lui-même, les Français le lui avaient signifié, échoué avant 2012", a réagi M. Mariton sur Sud Radio et Public Sénat. Au bureau politique, "je dirai (que) pour après-demain (2017, ndlr), nous avons besoin de porter un regard totalement neuf". "Le pouvoir d'aujourd'hui échoue, le pouvoir d'hier a échoué, il faut faire différemment avec d'autres hommes et d'autres femmes", a dit M. Mariton. "On ne peut pas retrouver la confiance des Français en mettant en avant comme principale proposition de l'opposition quelqu'un qui a été clairement sanctionné par les Français en 2012", a martelé M. Mariton, qui a cependant dit partager la ligne de M. Sarkozy pour le deuxième tour des régionales. Sur iTELE, Eric Woerth, délégué au projet des Républicains, a notamment déclaré: "la droite n'est pas prête, Les Républicains ne sont pas prêts, nous ne sommes pas en ordre de bataille nationale () notre projet n'est pas construit, il est en cours, la primaire n'a pas eu lieu, nous n'avons pas de leader officiel, légitime, qui porte les couleurs officielles de l'ensemble du parti". "Il y a une forme de division", a-t-il dit. Nicolas Sarkozy est "un très bon président de parti", il "est le leader du parti politique", mais "la primaire va désigner un candidat pour l'élection présidentielle". Sans se prononcer sur M. Sarkozy, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a quant à lui estimé sur France Inter que "quand on peut empêcher le Front national par son retrait, il faut empêcher le Front national". "Il ne faut pas laisser ce parti s'enraciner dans nos territoires de France". Allié avec les Républicains dans toutes les régions, les centristes de l'UDI ont également prôné, par la voix de leur président Jean-Christophe Lagarde, "le retrait des listes qui se trouvent en troisième position" dans les régions où "le FN peut gagner".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire