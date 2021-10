Caen-Lens (1-1) : Malherbe rate le coche

Et si Yohan Mollo avait finalement eu raison lors de sa sortie devant la presse en milieu de semaine ? Lui qui expliquait alors que le jeu du Stade Malherbe ne penchait pas assez de son côté et que ses coéquipiers oubliaient souvent de convertir ses centres. Son offrande à la 23' minute pour Romain Hamouma alors seul aux six mètres après un excellent travail côté gauche, aurait mérité mieux qu'une tête mal piquée. Quelques minutes plus tard, le jeune Mbaye Niang oubliait de le servir alors que la voie du but lui était grande ouverte. Dommage, car la chance des Caennais de mettre Lens K-O debout était passée.

Heureusement, ils avaient pu ouvrir la marque dès la 2' minute de jeu. Romain Hamouma trouvait alors Mbaye Niang qui frappait pied gauche à proximité de la cage nordiste. Son tir écrasé finissait au fond des filets, après une énorme erreur de main du gardien Vedran Runje (1-0, 2'). Il devenait ainsi le plus jeune joueur du Stade Malherbe a marqué un but en Ligue 1 dans l'histoire du club.

Les choses ne pouvaient pas plus mal commencer pour les Lensois qui n'avaient plus qu'à se jeter corps et âme dans la bataille. C'est ce qu'ils firent de fort belle manière en se procurant de nombreuses occasions, bien aidés il est vrai par un bloc équipe caennais qui avait alors décidé de rester camper devant son but pour protéger son avantage. Après une légion d'alertes, les hommes de Laslo Boloni trouvèrent finalement l'ouverture sur corner grâce à Raphaël Varane (1-1, 37'). Une égalisation des plus logiques.



Comme un match de coupe



Au retour des vestiaires, les Lensois semblaient à nouveau plus affûtés que les Caennais. Plusieurs de leurs centres devant le but de Thébaux causaient quelques sueurs froides aux près de 20 000 personnes venues encourager les Rouge et Bleu. En réponse, les Caennais régissaient sur coup-franc. Mais Yohan Mollo voyaient sa frappe frisait le poteau droit de Vedran Runje (54').



Quelques minutes plus tard, dans le jeu cette fois, Malherbe était tout près de trouver la faille. Nicolas Seube renversait alors parfaitement le jeu côté gauche pour Yohan Mollo qui sans se poser de question enveloppait sa frappe depuis l'extérieur de la surface. Son tir trouvait cette fois les gants fermes du portier lensois (59'). Vedran Runje encore lui, sauvait son équipe sur sa ligne après une reprise de la tête de Romain Hamouma (62').



Les Lensois n'en demeuraient pas moins dangereux en contre. Il fallait alors toute la hargne de Jérémy Sorbon pour contrer une reprise de Toifilou Maoulida vers le but vide, qu'Alexis Thébaux avait déserté après une superbe intervention préalable (66').



Plus le temps passait, plus le match se transformait en un attaque-défense digne d'une partie de coupe. De toutes évidences, les deux équipes ayant un besoin vital de points pour assurer leur maintien en Ligue 1 ne se satisfaisaient pas de ce résultat nul.

Mais malgré les entrées en jeu de Kandia Traoré, puis de Benjamin Morel à un quart d'heure de la fin, les hommes de Franck Dumas ne sont jamais parvenus à faire la différence. Après un excellent travail de Benjamin Morel, Grégory Leca se trouvait idéalement placé pour marquer, mais son tir était repoussé par un défenseur lensois (84'). Avec ce résultat nul Malherbe manque une belle occasion de se rapprocher du maintien.





La feuille de match

CAEN-LENS : 1-1 (1-1)

34e journée de Ligue 1 - Samedi 7 mai 2011

20 294 spectateurs

Buts : Niang (2') pour Caen, Varane (37') pour Lens

Cartons jaunes : Nivet (13'), Sorbon (29'), Mollo (38') pour Caen, Sow (33') et Touré (63') pour Lens



Caen : Thébaux - Sorbon, Leca, Heurtaux, Raineau - Seube (cap.), Nivet (Deroin, 88'), Hamouma, Mollo (Morel, 80') - El Arabi, Niang (Traoré, 75')

Lens : Runje - Queudrue (Yahia, 76'), Bedimo, Touré, Demont (cap.) - Varane, Sow (Jemaa, 61'), Eduardo, Roudet, Akalé - Maoulida (Pollet, 79')







