Régionales 2015 : nouvelles réactions politiques sur le plateau de Caen

Parmi les invités présents ce dimanche soir, la tête de liste de l'union de la droite et du centre dans le Calvados, Rodolphe Thomas, la sénatrice socialiste du Calvados Corinne Féret, ou encore le maire de Caen Les Républicains, Joël Bruneau.

Le Front National, qui remporte d'importants suffrages ce dimanche, voit déjà plus loin. Philippe Fouché relève qu'"il y a 30 ans, droite et gauche disaient que nous étions un feu de paille, aujourd'hui nous sommes durablement implantés et nous allons remporter les présidentielles en 2017".



Laurence Dumont, députée socialiste du Calvados, dit comprendre "une désillusion certaine existe chez les électeurs. Notamment chez ceux de gauche qui ne sont pas allés voter et sont restés chez eux. Il faut aller les chercher".



Joël Bruneau, des Républicains : "Ce qui est nouveau ce soir, c'est le tripartisme. Il existe désormais trois blocs et nous allons nous mobiliser cette semaine pour que les électeurs ne se trompent pas d'élection."



Patrick Gomont, maire centriste de Bayeux : "Les candidats FN n'ont pas les compétences pour gérer une région et un budget de plus d'un milliard d'euros".

Ci-dessous, les réactions de Rodolphe Thomas, tête de liste du Calvados de l'union de droite et du centre, de Corinne Féret, sénatrice socialiste du Calvados et Jean-Léonce Dupont, président centriste du département du Calvados :