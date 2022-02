Régionales : les premières réactions des politiques en Haute-Normandie (VIDEOS)

Dans la région, l'union de la droite menée par Hervé Morin arrive en première position avec 28,8% des suffrages. En seconde position, le Front National de Nicolas Bay avec 27,2%. L'actuel président de la région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol termine à la troisième position avec 23,3%.

Les candidats réagissent à ces résultats

Christophe Bouillon, député de la 5e circonscription de Seine-Maritime, réagit au résultat du candidat socialiste. "Il s'agit d'un résultat plutôt encourageant, il faut maintenant rassembler les forces de gauche et appeler ceux qui sont restés chez eux à se déplacer pour un président comme Nicolas Mayer-Rossignol qui est capable de rassembler un projet et de le réaliser avec beaucoup de sérieux."

Mathieu Carpentier, qui fait partie de la liste Europe Ecologie-Les Verts menée par Yanic Soubien, confirme sa déception. Selon les premières estimations, le parti récolte 6,1% des suffrages. S'il ne sera pas présent au second tour, il n'est pas exclu que EELV fusionne avec un autre parti de gauche. "Au niveau des rapports de force entre la droite et la gauche, il reste manifestement un espace pour garder la Normandie à gauche avec une composante écologique forte. A voir comment les choses vont s'arranger entre les différents partis."

Sébastien Lecornu, président du Conseil Départemental de l'Eure, mobilisé pour l'Union de la droite, s'est également exprimé à notre micro. "Seule la liste d'Hervé Morin peut engager l'alternance dont la grande région Normandie a tant besoin".



Sébastien Lecornu, maire de Vernon Impossible de lire le son.

Nicolas Bay (FN), qui comptabilise 28% des suffrages et arrive en tête en Seine-Maritime, se réjouit de ce score historique. "C'est une grande satisfaction que beaucoup de Normands se soient tournés vers la liste Normandie Bleu Marine que je conduis, le Front National est en pleine dynamique. Beaucoup de Normands successivement déçus par la gauche et par la droite se tournent vers nous parce que nous offrons une alternative crédible." Le candidat Front National pense déjà au second tour. "Le Front National est plus que jamais dans la course. Je pense que ça se jouera entre la liste d'Hervé Morin et la mienne", affirme Nicolas Bay.

De son côté la candidat Lutte Ouvrière Pascal Le Manach s'étonne du chiffre impressionnant d'abstentionnistes. "Un Normand sur deux n'est pas allé voté, il y a un dégoût profond de la politique." Quant au score du parti, qui s'établit à 1,96% en Seine-Maritime, Pascal Le Manach reste optimiste. "Nous avons fait un score d'environ 2%. Cela signifie qu'il y a des milliers de travailleurs conscients qui ont voté pour notre liste, une liste claire et sans ambiguité."